Kaum meldete sich Superstar Andreas Gabalier (35) aus der Quarantäne mit einem neuen Hit zurück, waren seine Fans in heller Verzückung über seinen Corona-Hit Neuer Wind. Kurz darauf schalteten sich sogar eine halbe Million Fans bei seinem Wohnzimmer-Konzert am Ostermontag zu. In nur einem Tag setzte sich sein neuer Song auf Platz 1 der iTunes-Charts und blieb dort tagelang an der Spitze.

Offiziell. Umso seltsamer, dass sein Hit in den aktuellen Austria-Top-40-Single-Charts nicht an der Spitze zu finden ist (siehe Kultur), sondern gar nicht in den Charts vertreten ist. Auf iTunes ist Neuer Wind aktuell auf Platz 29.