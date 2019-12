Gabalier: Chart-Panne nach US-Trip

Charts. Bei den iTunes-Charts musste man gestern ganz weit scrollen, um Andreas Gabalier (35) zu finden. Mit der Live-CD Das Jubiläumskonzert live aus dem Olympiastadion in München rangiert er nicht, wie sonst üblich, auf Platz eins, auch nicht in den Top 10, sondern erst auf Platz 45.

Panne. Viele haben wohl das Fan-Box-Set gekauft, das aber nicht für iTunes zählt. Denn Gabalier hat tags zuvor noch munter die Werbetrommel gerührt. Mit einer Video-Botschaft für seine 857.000 Facebook-Fans. „Ich wünsche euch viel Spaß, viel Freude und viele emotionale Momente mit dem neuen Live-Album“, grinste er in die Kamera.

US-Trip. Und das nicht etwa aus Graz, sondern direkt vor dem Rockefeller Center in New York. Seit einer Woche rockt Gabalier die USA: In Nashville buchte er mit Songwriter Mathias Roska einige Studio-Tage. In New York besuchte er auch die Freiheitsstatue.

Duett. Spätestens am 13. Dezember ist er zurück in Europa. Da nimmt Gabalier in Düsseldorf ein TV-Duett mit Helene Fischer auf.