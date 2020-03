Gabalier: Er meldet sich aus dem Homeoffice

Die Corona-Krise macht freilich auch nicht vor Stars Halt. Sie haben sich ebenso nach drinnen begeben und arbeiten von zu Hause aus, geben Internet-Konzerte oder beschäftigen sich mit ihren Kindern.

Gabalier im Homeoffice

Andreas Gabalier hat sich jetzt von zu Hause aus gemeldet. Er postete ein Bild auf Facebook zu dem er schreibt: „Ich sitze in aller Ruhe an meinem Schreibtisch und arbeite eifrig an neuen Liedern. Haltet die Ohren steif.“

Lässig-Look

Zu sehen ist Gabalier im Lässig-Look mit offenem Hemd und einem weißen Shirt darunter. Ob der eine oder andere Quarantäne-Hit unter den Liedern ist, an denen er gerade arbeitet, das wird die Zeit zeigen…