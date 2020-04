Gabalier: Komme bestimmt wieder

Auftritt. Eine Woche der Höhenflüge und Tiefschläge für Andreas Gabalier (35): Am Montag begeisterte er trotz Start-Schwierigkeiten 500.000 Fans mit seinem Wohnzimmer-Konzert. Mittlerweile wurde die One-Man-Show rund um Hits wie Neuer Wind schon fast 650.000 Mal geklickt. „Das ist so ein großes Geschenk und überhaupt nicht selbstverständlich!“

Absagen. Am Mittwoch folgte die Absage des für 15. August geplanten Rekord-Konzerts in München. Über 100.000 Tickets waren bereits verkauft! Am Freitag kippte Vizekanzler Werner Kogler dann auch die beiden ausverkauften Konzerte in Kitzbühel (21. & 22. 8.). „Das wird alles auf nächstes Jahr verschoben werden. Wir werden dann einfach so schnell wie möglich nach einem neuen Termin suchen“, erklärt er im ÖSTERREICH-Interview die „nicht unerwarteten“ Konzert-Verbote.

Pause. Aktuell pendelt Gabalier zwischen seiner Villa in Graz und seinem 350 Jahre alten Bauernhaus in Ramsau am Dachstein. „Ich komme bestimmt wieder. Ich werde dieses Jahr jetzt nutzen, um neue Lieder zu schreiben“, verrät er in der Talkshow Riverboat. „Ich werde die Auszeit ein bisschen erweitern und nach diesen turbulenten 10 Jahren auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen.“ Das Abschalten nimmt er übrigens wörtlich: „Ich habe mein Handy oft auf Flugmodus geschaltet.“