Gabalier-Party in Schladming

Andrang. Tanzend am DJ-Pult, feiernd in der Menge und singend im Stadl – nachdem Andreas Gabalier (35) beim Night Race in Schladming mitfieberte, zog es ihn in die Tenne, wo er die Stimmung auf den Höhepunkt brachte. Auch ein Bad in der Menge ließ er sich nicht entgehen. Dabei sprangen Menschen auf Tische, nur um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Ganz mulmig war ihm dabei jedoch nicht, wie man an seinem Blick unschwer erkennen konnte. Die Mega-Party in seinem Stammhaus ist nur ein Vorgeschmack auf das, was heuer kommt. Am 14. Februar hat Gabalier bereits sein nächstes Konzert: Das Valentinstags-Special im Red Bull Wing in Salzburg. Dort wird es familiär, während dann beim Fan-Festival am 15. August in der Messe München wieder die Massen ankarren.