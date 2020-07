Gabalier: Sein neues Single-Leben

Volksrock’n’Roller Andreas Gabalier (35) genießt gerade eine möglichst „medienfreie Zeit“, die er aber dennoch nützt, um „zu schreiben und zu sporteln“, wie er im ÖSTERREICH-Talk verrät. Es vergeht kaum ein Tag, an dem der Musiker keine Grüße aus dem Studio schickt oder sich beim Sport in der Natur zeigt. „Ich genieße die Auszeit. Die Medien wollen diese aber leider sowieso nicht akzeptieren“, sagt er. Seine Wochenenden verbringe er im Moment am liebsten am Wörthersee, dort feierte er auch gerade mit Schlager-Queen Andrea Berg (54) im La Cuvée, der Champagner-Bar von Laurent Perrier. Gerade besuchte er seinen besten Freund in Graz: „Ich war jetzt Baby schauen, weil ich sogar Taufpate bin. Jetzt fahre ich wieder zurück nach Hause.“

Comeback

Nachdem für heuer das Fan-Festival und die Konzerte abgesagt werden mussten, bastelt Gabalier gerade an neuen Songs für ein Knaller-Comeback: „Ich lebe im Moment sehr zurückgezogen und schreibe viel“, sagt er. Klingt nicht wirklich nach Auszeit.