Gabalier: Spagat nach Wut-Posting

Einsatz. „Only The Strong Survive“ (Nur die Starken überleben) – Andreas Gabalier pumpt den Amadeus-Skandal im Fitness-Studio weg. Am Dienstag wurde er bei den Nominierungen übergangen. Am Donnerstag konterte er mit einem Wutposting. „Größtes Armutszeugnis“, „Ein klitzekleines Grundmaß an Wertschätzung wäre angebracht gewesen“ und „Streicht mich raus!“, sprach er sich auf Facebook den Frust von der Seele.

© Andreas Gabalier/Facebook

Tanz & Training. Der Schock dauerte nur kurz. Bereits am Freitag tanzte er beim Bauernbundball den Frust weg. Jetzt stärkt er sich mit Kraft-Training und Spagat für neue Taten: Am 15. August rockt Gabalier in München für 170.000 Fans. Das größte Konzert eines Österreichers jemals.