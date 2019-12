Spontan-Besuch. Normal jammert er gerne ein bisschen über Ö3 („Die spielen mich nicht!“) – für das Weihnachtswunder, das in Summe stattliche 3.812.488,- Euro für Familien in Not einspielte, zeigte sich Andreas Gabalier (35) aber besinnlich. Am Freitag schaute er auf Einladung von Robert Kratky völlig überraschend im Ö3-Container in Villach vorbei und stimmte erstmals Amoi seg‘ ma uns wieder am Klavier an.

© Ö3/Wolfgang Pfleger Premiere am Klavier: "Gab nur Linkshänder-Gitarre" Premiere am Klavier: "Gab nur Linkshänder-Gitarre"

„Das war ein total spontaner Besuch, die hatten nur eine Linkshändergitarre“, erklärt er die Premiere und öffnete drauf sein Herz: Erstmals sprach er live im Radio über seine Trennung: „Ich hab dieses Jahr vielleicht einfach etwas übertrieben: Ich hab mich viel zu viel in die Arbeit reingeschmissen und das war der Grund, warum es privat nicht funktioniert hat. Es geht mir aber trotzdem gut!“

Für seine Ex, Silvia Schneider, hat er zu Weihnachten die größte Wertschätzung. „Es zeichnet sie und ihren Charakter aus, wie sie damit umgeht“.