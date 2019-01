Gabalier kontert Faschismus-Vorwurf

Am Wochenende soll Andreas Gabalier (34) den Karl-Valentin-Faschings-Orden verliehen bekommen. Eine Ehre, die manch einem sauer aufstößt. Von „schockierendem Fehlgriff“ oder „seiner Frauenfeindlichkeit und Homophobie“ ist die Rede. Valentins Verwalter spricht sogar vom „offenkundigen Spiel mit faschistischen Symbolen wie dem nachgestellten Hakenkreuz auf dem CD-Cover“.

Konter

Darüber kann Gabalier nur den Kopf schütteln. „Es gab alle Jahre Aufregung, auch als Philipp Lahm den Orden bekam“, kontert er in ÖSTERREICH. „Selbst wenn Bob Dylan den Nobelpreis bekommt, regen sich die Leute auf!“

Den Faschismus-Vorwurf weist Gabalier, der gestern am Weg nach Dresden war – dort singt er am Semper­opernball am Freitag die Mitternachtseinlage –, entschieden zurück. „Das ist eines der dunkelsten Kapitel von Österreich – mich damit in Verbindung zu bringen, geht zu weit.“ Er fordert mehr Respekt vor seinem Erfolg ein. „Ich fülle Stadien und Flugfelder. Damit kann offenbar nicht jeder umgehen. Politisch korrekte Sänger werden nie so attackiert – verkaufen aber keine Tickets und müssen Konzerte absagen.“