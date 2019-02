Gabalier ruft zur Fluchtweg-Challenge auf

Andreas Gabalier sorgt mit einer neuen Challenge auf Facebook für Aufsehen. Immer wieder stellte sich der Volks-Rock'n'Roller gegen Gender-Anpassungen, wie bei der Nationalhymne, die er bereits in der alten Version - ohne "Töchter" im Text - vorgetragen hat. Nun hat er es auf das Fluchtweg-Männchen-Symbol abgesehen. Bereits in der Vergangenheit wurde heiß diskutiert, ob in dem internationalen Symbol nicht auch eine Frau im Fluchtweg-Symbol sein könnte.

"Vogel zeigen, Tickets gewinnen"

"Zeig dem Affentheater unter einem offiziellen Fluchtweg-Symbol mit deinem breitesten Grinsen den Vogel, und gewinne 100x 2 Freikarten für die große Stadien-Tournee 2019", schreibt Gabalier zu seiner neu ausgerufenen Challenge. Sein Posting bekam bereits Tausende Likes. Gabalier dürfte dabei auf die laufende "Gabalier-Kreuz-Challenge" reagieren, bei der Rechtsextreme ein Album-Cover des Sängers vereinnahmen und nachstellen.

"Nachdem sich das Fluchtweg-Symbol in den vergangenen Jahrzehnten mit seiner „versteckten Botschaft“ ganz offensichtlich zu sehr in unser Unterbewusstsein eingeschlichen hat, fordere ich hiermit das ENDE des bestehenden Internationalen Fluchtweg-Männleins, und zugleich den ANFANG eines internationalen NEUEN Fluchtweg-Weibchens ohne versteckter Botschaft!", erklärt der Volks-Rock'n'Roller in seinem Facebook-Eintrag.