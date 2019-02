Gabalier trotzt Ordens-Streit mit Opernball-Show

Eines wurde schon beim Gang über den Roten Teppich klar: Die Farbe des Abends war blau. Viele weibliche Gäste des SemperOpernballs in Dresden defilierten Freitagabend in blauen Roben über den Laufsteg. Tausende Schaulustige ließen sich auch von Kälte und später von Nieselregen nicht abhalten und wollen einen Hauch vom Glanz mitbekommen.



Der SemperOpernball in Dresden hat jedes Jahr ein Stammpublikum auch außerhalb der Oper. Tausende strömen dann auf den Theaterplatz, um mitzufeiern, wenn sich drinnen gut betuchte Gäste im warmen Scheinwerferlicht sonnen.



"Faszination Dresden - Träume werden wahr": So hatte Ball-Impresario Hans-Joachim Frey das Motto für den 14. SemperOpernball formuliert. Draußen vor dem Prachtbau versuchten gleich mehrere Moderatoren, das Publikum beim "Open-Air-Aall" bei Laune zu halten. Moderatorin Mareile Höppner wurde direkt am Roten Teppich platziert, um Prominente auf dem Weg in die Oper abzufangen. Spätestens im Gespräch mit Alpenrocker Andreas Gabalier wurde Höppner schwach. Der trug zum Smoking-Oberteil sein Markenzeichen - eine Lederhose. "Das sind die Waden des Abends. Ich dreh durch", bekannte die Moderatorin offenherzig. Und nicht nur Höppner wurde heiß. Der Volks-Rock'n'Roller heizte dann mit seinen Hits zu Mitternacht allen anderen Ballgästen ein.

© APA/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen



Wenig später ging es dann spektakulär los. Eine Debütantin des Balles schwebte aus luftiger Höhe auf einer Mondsichel sitzend auf dem Theaterplatz ein, während ein Feuerwerk den Himmel über der Semperoper erleuchtete. Traditionell werden zu Beginn des Abends die Ballorden verliehen.



Der undotierte St.-Georgs-Orden ist die Nachbildung eines Schmuckstückes aus dem Grünen Gewölbe. Er zeigt neben dem lateinischen Spruch Adverso Flumine ("Gegen den Strom") das Bildnis des Heiligen Georg zu Pferde und soll damit den Kampf für das Gute symbolisieren. Aus diesem Grund werden jedes Jahr Menschen ausgezeichnet, die sich in vielfältiger Weise in der Gesellschaft engagieren. Fürst Albert II. von Monaco erhielt die Auszeichnung für sein Umweltengagement und als ehemaliger Bobfahrer.

© APA/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen

© APA/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen



Vor allem im künstlerischen Teil konnte das Programm glänzen. Mit dem Tenor José Carreras, der georgischen Opernsängerin Nino Machaize im Duett mit dem Brasilianer Attala Ayan und der russischen Primaballerina Svetlana Zacharova bot der SemperOpernball Stars auf. Vor allem Zacharova zog die Zuschauer als sterbender Schwan aus dem "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns in ihren Bann. Die Staatskapelle Dresden sorgte unter Leitung des Italieners Massimo Zanetti für den richtigen Sound. Der Dresdner Kreuzchor sang als Dank für Jose Carreras den Abba-Hit "Thank you for the music".



Das Publikum musste allerdings lange warten, ehe es selbst auf das Parkett durfte. Die Debütanten hatten erst nach dreieinhalb Stunden - eine halbe Stunde vor Mitternacht - ihren Auftritt. Wenig später eröffnete der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit seiner Lebensgefährtin den Ball. Dieser soll in diesem Jahr noch eine weitere Auflage erleben: Am 31. August gastiert der SemperOpernball erstmals in Dresdens Partnerstadt St. Petersburg. Dafür wurde am Freitag schon fleißig die Werbetrommel gerührt.