Gabalier werkt an neuen Hits

Haus-Musik. „Heute ist wieder eine Nachtschicht am Programm. In meinem kleinen Wohnzimmer, wo wieder ein kleines Lied entsteht.“ Mit einem ganz privaten Facebook-Video, wo er neben einem kleinen Rundgang durch seine Grazer Villa auch seine Socken (mit Streifenhörnchen-Motiv) und Kochkünste („Selbst gemachte Pizza“) zeigt, meldet sich Andreas Gabalier (35) aus der Isolation. „Ich schicke einen kleinen Gruß in die Welt hinaus. Wenn wir schon keine Dialoge führen können, dann zumindest einen kleinen Monolog.“

Pause. Nach dem Quarantäne-Hit Neuer Wind (Platz 1 bei iTunes) und dem Streaming-Konzert (schon über 1 Million Views) bastelt er schon wieder an einem neuen Hit. Zeit genug hat er: Die für August geplanten Konzerte in München und Kitzbühel fallen wegen der Corona-Maßnahmen aus. „Wir arbeiten eifrigst an Nachhol-Terminen!“ Vor Sommer 2021 wird es jedoch nicht so weit sein.

Heimwerker. Am Freitag, wenn die Lokale wieder öffnen dürfen, will er sein erstes Bier bei seinem Freund Manuel Politzky in Velden am Wörthersee trinken. Bei der Renovation vom Lokal Schinakl ging er selbst tatkräftig zur Hand: schleifen, bohren und schrauben.