Ganz Österreich feiert 50 Jahre Fellner-Brüder

Erfolgs-Geschichte. Seit genau 50 Jahren sind Wolfgang und Helmuth Fellner Fixsterne am heimischen Medien-Himmel. Mit der einstigen Schülerzeitung Rennbahn Express starteten die Medien-Macher in Salzburg bereits 1969 ihre Karriere, die bis heute einzigartig in Österreich ist. Egal ob Monats- oder Wochenmagazin, Tageszeitung, TV-Sender oder Radio – die Brüder Wolfgang und Helmuth trafen immer genau den Zeitgeist.

Top-Event. Heute Abend laden die Chefs der Mediengruppe ÖSTERREICH zum 50-Jahr-Jubiläum ins Wiener Park Hyatt Hotel. Rund 350 Freunde und Wegbegleiter aus Politik, Wirtschaft und Society haben sich angesagt, um mit den Fellners zu feiern. Auf der hochkarätigen Gästeliste finden sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz, Do&Co-Boss Attila Dogudan, Immo-Tycoon René Benko oder Life+-Chef Gery Keszler – u. v. m.

Fellners Medien-Innovationen

1969: Wolfgang und Helmuth Fellner gründen den Rennbahn Express als Schülerzeitung. Kurz darauf liest ganz Österreich das Jugend-Magazin.

1983: Mit der Gründung des Zeitgeist-Magazins Basta revolutionieren die Fellner-Brüder die heimische Magazin-Szene mit mutigem Investigativ-Journalismus.

1992: Mit dem Wochenmagazin NEWS schaffen die Fellners sechs Magazine in einem einzigen Heft.

2006: Mit der Gründung der Tageszeitung ÖSTERREICH etabliert die Mediengruppe neben der Zeitung zahlreiche Magazine und das Portal oe24.at.

2016: oe24.TV startet als erster privater Nachrichtensender mit seinem Vollprogramm.

2019: Radio Austria nimmt seinen Betrieb auf als erster bundesweiter privater Radio-Sender seit 10 Jahren.