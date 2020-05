Gastro-Öffnung: Society feiert ihr Comeback

Lange musste Kult-Gastronom Gerhard Bocek warten, um seinen Marchfelderhof in der Wiener Peripherie wieder mit Leben zu füllen. Beim heutigen Re-Opening lässt es Bocek dafür ordentlich krachen. So hat sich zum einen Wiener Original Jazz Gitti angesagt, die ihren 74. Geburtstag feiern wird und zum anderen wird Austro-Popper Ulli Bäer seinen 60er im Marchfelderhof begehen. Als Gäste haben sich – mit Sicherheitsabstand – weitere Szene-Originale wie Gary Lux & Co. angesagt. Die Abstandsregelung will Bocek so einhalten, in dem er die leeren Tische mit Schaufensterpuppen auffüllt. Eine Idee, die auch schon Kleinod-Mastermind David Schober für sein „Prunkstück“ hatte.

Wetter-Chaos

Ebenfalls morgen lädt Summerstage-Boss Ossi Schellmann zu seinem Opening am Donaukanal. Obwohl die Wetterbedingungen nicht ideal sind, haben sich auch hier zahlreiche VIPs angesagt. So wollen Schauspielerin Konstanze Breitebner, Kultur-Manager Daniel Serafin, ORF-Wetter-Lady Eser Akbaba und weitere wetterfeste Promis den ersten Tag der Gastro-Öffnung gebührend feiern.

Rustikal

Die Promi-Docs Jörg und Sissi Knabl sowie Atousa Mastan feiern am Stadtrand im legendären Steirerstöckl, das ebenfalls seine Pforten öffnet.