Gerda Rogers: So stehen die Sterne für 2020

Einfluss. Sie ist Österreichs erfolgreichste Astrologin: Gerda Rogers (77) schaut auch 2020 wieder in die Sterne und verrät, was das neue Jahr in Sachen Liebe, Gesundheit oder Erfolg für die jeweiligen Sternzeichen parat hält. ÖSTERREICH startet ab heute die große Serie zum neuen Horoskop-Buch und stellt täglich zwei Sternzeichen vor. Heute: Widder & Stier. Das Buch erhalten Sie in jeder Trafik für nur 12,90 Euro.

Widder (21.3. – 20.4)

Liebe. Bis Mitte Jänner erwarten Singles jede Menge Flirts und es herrscht gut Stimmung in Partnerschaften. Bis April sind dann Konflikte vorprogrammiert. Auch der Sommer wird holprig. Erst Ende des Jahres bahnt sich die Liebe wieder ungehindert ihren Weg.

Gesundheit. Lassen Sie sich von einem guten Start und einer erleichternden Phase im Frühjahr nicht täuschen. Von Juli bis Dezember ist Vorsicht geboten und Sie sollten Ihren Körper schonen. Gehen Sie es ein bisschen gemächlicher an und achten Sie auch auf Ihre seelischen Bedürfnisse. Entwickeln Sie mehr Gelassenheit.

Erfolg/Finanzen. Bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn von April bis Juni alles einfacher wird. Möglicherweise müssen Sie auch den ein oder anderen Schritt zurück, um Fehler zu korrigieren. Vermeiden Sie vor allem im Juli impulsive Entscheidungen und gehen Sie mit Herausforderungen vernünftig um.

Stier (21.4. – 20.5.)