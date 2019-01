Am Donnerstag, den 7. Februar 2019, geht die Erfolgsshow in die nächste Runde: Topmodel Heidi Klum macht sich wieder auf die Suche nach dem schönsten Mädchen des Landes - und dieses Mal mit großer Star-Besetzung.

Gast-Juroren

Denn in der 14. Staffel sind zahlreiche Supermodels, Starfotografen, Lifestyle-Ikonen und namenhafte Designer als Juroren in die Show geladen. So geben unter anderem Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn ihr Know-how an die angehenden Topmodels weiter.

Modemetropolen

Erster Halt ist die Modemetropole Berlin, in der Heidi Klum auf die 50 besten Bewerberinnen trifft. Dort werden die Models mit Designer-Outfits von Michael Michalsky für die erste Fashionshow ausgestattet und Model Lena Gercke zeigt, wie man den perfekten Walk am Runway zurücklegt.

Austro-Mädchen

Diese vier Kandidatinnen aus Österreich sind dabei:

- Bianca-Olivia, 24, Wien, war Moderatorin bei oe24.TV!

- Naomi, 16, Wien

- Leonela, 19, Gablitz

- Christine, 25, Kemeten