Glamour-Gala der Leading Ladies

Starke Frauen wie Anna Netrebko, Sarah Connor, Anna Veith oder Sylvie Meis zählen bereits zu den Preisträgerinnen der Madonna-Leading-Ladies-Awards. Am 4. September werden die Preise wieder in sieben Kategorien wie „Mode“, „soziales Engagement“ oder „Politik“ vergeben. Unter den Nominierten befinden sich heuer Karriere-Frauen wie Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, Designerin Martina Müller-Callisti, Model Barbara Meier, Sängerin Rose May Alaba, Dolce&Gabbana-Testimonial Eleonore Habsburg oder Jungschauspielerin Coco König.

Neuerung

Dieses Jahr werden die Trophäen ausschließlich auf nationaler Ebene vergeben. Das heißt, dass nur Frauen, die aus Österreich kommen oder hierzulande wirken, eine Chance auf den Preis haben. Bei so vielen engagierten Power-Frauen fällt die Entscheidung schwer, deshalb dürfen Sie uns diese abnehmen. Auf madonna.oe24.at können Sie bis zum 31. August noch für Ihre Favoriten abstimmen und die Wahl erheblich beeinflussen.

Gewinn

Zusätzlich haben Sie die Chance, selbst beim Leading Ladies Award im Wiener Belvedere dabei zu sein, denn Madonna verlost 15 x 2 VIP-Tickets für den großen Gala-Abend. Wie Sie mitspielen können, sehen Sie unten im Gewinn-Kasten.

Mitspielen

Auf madonna24.at können 15 x 2 glückliche Leserinnen Tickets für den exklusiven Event gewinnen und sich mit Powerfrauen wie Nina Proll austauschen.