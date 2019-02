Großes Kino bei "Dancing Stars 2019"

Neues. „Ich habe eine komplizierte Rückenverletzung. Die Wirbelsäulen-Scheiben sind draußen und leicht verdreht, dazwischen ist Flüssigkeit und eine Entzündung“, erklärt Karina Sarkissova im Seitenblicke-Interview (ab morgen erhältlich). „Bis zum Showstart werde ich aber wieder fit sein.“ Dieser ist bereits am 15. März, dann wird Karina erneut mit ihren Jury-Kollegen Balász Ekker, Nicole Burns-Hansen und Dirk Heidemann im ORF-Ballroom Platz nehmen und Punkte verteilen. „Es wird viel Neues und Spannendes in der Sendung geben, die Jury wird mehr Kontakt, auch im Training, mit den Kandidaten haben“, verrät sie. Und auch ein Motto gibt es heuer. Es wird sich alles um das Thema Film drehen.

Neu: Motto

Das Thema Film ist das Leitmotiv der aktuellen Staffel – so mancher Solotanz und die Gruppenauftritte stehen ganz im Zeichen musikalischer Highlights der Filmgeschichte. Und so werden die Tanzpaare unter anderem zu Songs aus „Zoomania“, „Austin Powers“, „Pirates of the Caribbean“, „A Star Is Born“ und weiteren cineastischen Highlights übers ORF-Tanzparkett fegen. Unterstützt werden die „Dancing Stars“ heuer erstmals von Choreograf Ramesh Nair, der den Paaren zur Seite steht und für die Showeinlagen verantwortlich zeichnet. Nair weiß aus eigener Erfahrung, worauf es beim ORF-eins-Event ankommt, hat er doch 2009 bei der fünften Staffel den zweiten Platz belegt.