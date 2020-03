Haarausfall: Drama um Mausi Lugners Haarpracht

„Wenn es so weitergeht, steh’ ich bald oben ohne da“ – mit diesen Worten wandte sich Christina Lugner an ÖSTERREICH und lieferte auch gleich den Beweis. Nach einmal Durchfrisieren verlor sie gleich eine Handvoll ihrer Locken. Mausi leidet unter akutem Haarausfall und könnte bald ihr „Markenzeichen“ verlieren.

Ratlos. Auch Mausis Figaro des Vertrauens, Josef Winkler, ist ratlos, was den Haarausfall betrifft. Aus diesem Grund will Lugner jetzt zu drastischeren Maßnahmen greifen. Sie will das von Kristina Worseg entwickelte Haarwuchsmittel als letzte Chance ausprobieren. „Es besteht aus drei Komponenten und soll Wunder wirken“, so Mausi. Ob es funktioniert, wird man in Kürze erkennen.