Hader teilt gegen Verschwörungstheoretiker aus

Die Coronavirus-Krise zwang auch Künstler und Kabarettisten zur Quarantäne. Dass sie derzeit nicht auftreten können, hält die heimischen Kunstschaffenden nicht davon ab, mit ihrem Publikum virtuell in Kontakt zu treten. Bereits in den vergangenen Wochen äußerten sich mehrere Kabarettisten mit Kritik an Kultur-Staatsrätin Lunacek zu Wort. Sie verlangen Hilfsmaßnahmen für die Kultur und Wieder-Öffnungen der Theater. Künstler entdecken immer mehr die sozialen Medien für sich und bringen ihre Fans in der Corona-Krise von der Quarantäne aus zum Lachen. So etwa auch der bekannte Kabarettist Josef Hader.

Hader knöpft sich in einem neuen Posting Verschwörungstheoretiker vor. Damit macht er auf eine erschreckende Entwicklung aufmerksam. Denn eine der unerfreulichsten Nebenwirkung der Corona-Krise ist die Zunahme an Verschwörungstheorien. Manche zünden Mobilfunkmasten an, weil sie glauben die Schuld am Virus liegt an der neuen 5G-Mobilfunkgeneration. Die anderen meinen, dass Bill Gates Zwangsimpfungen durch die Seuche erzwingen will um den Menschen Mikrochips zu implantieren.

Hader meldet sich nun zu Wort um den wirren Theorien entgegen zu treten. Dabei zeigt er sich stilecht mit Militär-Kappe und Südstaaten-Flaggen-Shirt. Dann lässt er seinen Charakter erzählen, dass die Bevölkerung alle 10 Jahre ausgetauscht werde - und zwar komplett. Dass die Spiele zwischen Rapid und Austria gar nicht echt seien, sondern nur eine große Show mit bezahlten Spielern. Und dass Flugzeuge immer so hoch fliegen, dass man nicht erkennen könne, ob die Erde rund sei - das könne doch kein Zufall sein. Bleibt abzuwarten, ob Verschwörungstheoretiker den Schmäh verstehen und ihnen ihre wirren Theorien vor Augen führt.