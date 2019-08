Hannes Jagerhofer: Hochzeit mit seiner Vroni

Noch vor ein paar Jahren konnte sich Hannes Jagerhofer eine Hochzeit mit Freundin Vroni nicht vorstellen: „Ich glaube nicht, dass eine Ehe wichtig ist. Und ich halte nichts von Verträgen, nur um sich des anderen sicher zu sein. Früher hatte das alles bestimmt seine Berechtigung. Aber heutzutage? Nein“, sagte er damals in einem Interview.

Heute klingt das ganz anders: „Die Hochzeitsglocken habe ich schon gehabt, wenn auch nicht klassisch. Das Standesamt ist erledigt.“ Im Talk mit Tom Walek spricht der sonst so verschwiegene Mr. Beachvolleyball auf Ö3 ganz offen über sein Privatleben. Am 22. Dezember 2018 sei es so weit gewesen: „Auf was willst du warten? Ich glaub, es ist für die Kinder wichtig und ich weiß, dass ich die beste Frau gefunden hab und da brauchst du dir nicht mehr viel Zeit lassen“, schwärmt er.

Pläne

Darauf angesprochen, ob er nun auch kirchlich heiraten wolle, antwortet er: „Da sind wir noch mitten im Überlegungsprozess, aber es könnte auch sein, weil es so eine Idee war von meiner Frau. Aktuell eher nicht, aber es kann sich ­alles ändern.“ Das ganze Interview läuft morgen von 9 bis 11 Uhr auf Ö3.

Wien-Show

Dieses Wochenende ist der Veranstalter beruflich voll im Einsatz, denn auf der Wiener Donauinsel wird wieder eifrig gebaggert und gepritscht. Auch zahlreiche Promis tummeln sich im VIP-Bereich. Dort wurden unter anderem schon Ex-Kicker Michael Konsel oder A1-Chef Marcus Grausam gesichtet.