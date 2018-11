Happy Birthday, Conchita!

Am Samstag sang Conchita bei der „Love for All“-Party in Holland. Gestern gab’s noch einen Internet-Live-Chat. Doch heute, pünktlich zum 30. Geburtstag, hat sich unsere Song Contest-Queen freigenommen. „Ich hab nichts vor. Hoffe aber, dass meine Freunde mich überraschen werden, denn dieses Mal werden alle Menschen diesen Geburtstag so ernst nehmen wie ich!

Hit

Der 30er, den Conchita übrigens passend mit Platz eins der Charts feiert (Hit-Album From Vienna With Love) bereitet ihm nach einem Jahr der Einkehr („Ich hatte nicht wirklich Depressionen, war aber mit meinem Leben total unzufrieden!“) keinerlei Kopfzerbrechen: „Ich liebe es, 30 zu werden, und habe in meinem Kopf jedes Jahr einen runden Geburtstag!“

Enttäuschung

Trotzdem wurden die Feierlichkeiten getrübt. Die Deutschland-Tournee musste abgesagt werden. „Ich bin sehr traurig und enttäuscht, denn ich wollte damit meinen 30er so oft und so laut feiern, wie das nur möglich ist!“

Tour als Party

Ab 2. Dezember holt Conchita jedoch alles nach: Da startet die große Österreich-Tournee: „Das Wien-Konzert (8. 12.) wird zur verspäteten Birthday-Party umfunktioniert!“