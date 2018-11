Heidi Klum: Geheim-Dreh in Sölden!

Letzte Woche New York, gestern Berlin, heute Sölden. So schaut derzeit Heidi Klums Alltag aus.

Jet-Set

Die Modelmama dreht derzeit wieder fleißig für ihre Show "Germany's Next Topmodel", reiste darum von Amerika nach Europa. Derzeit hält sie sich im Tiroler Schisportort Sölden auf. Semmeln, eine Flasche Vöslauer Mineralwasser und ein besonderes, unverwechselbares Detail in ihrer Insta-Story (die leider nicht mehr verfügbar ist) haben sie verraten. Die Redaktion von SEITENBLICKE hat herausgefunden, in welcher Unterkunft die 45-jährige residiert. Auf Anfrage hieß es im Hotel "Das Central" zuerst: "Einen Moment" und dann, dass keine Auskunft gegeben werden darf. Sehr schade, hätten wir der Heidi in den Bergen doch gerne eine Sachertorte aus Wien zukommen lassen. Aber, Diskretion geht bei der Betreuung in einem Luxushotel, in dem schon Szenen eines Bonds gedreht wurden, vor...

Klum trinkt österreichisches Mineralwasser.

Erste Challenges

Fix ist allerdings, dass Klum den Schnee in Tirol genießt - das zeigt sie ausgiebig auf Instagram. Fesch und dick eingepackt mit kesser ultravioletter Skibrille macht Heidi ihre üblichen Faxe: Sie streckt die Zunge raus, oder dreht sich in der verschneiten Berglandschaft. Lover Tom soll bei dem Zwischenstopp nicht dabei sein, sehr wohl allerdings ihre Topmodel Määäädchen, die in den österreichischen Bergen eine erste Challenge meistern müssen.

