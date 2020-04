Heiße Beats für Austro-Models

Cool. In der 13. Folge der aktuellen Staffel von Heidi Klums Castingshow auf Pro7 müssen die verbliebenen neun Kandidatinnen ihr Können am Dancefloor zeigen. Und das ganz im Stil der legendären ­Pussycat Dolls – sexy und heiß! Keine leichte Aufgabe auch für die drei in der Show verbliebenen Austro-­Models Tamara, Maureen und Sarah P. Besonders dann nicht, wenn in der Jury mit Nicole Scherzinger ein Original-Mitglied der Superstar-Band nebst Klum mit von der Partie ist.

Schwindelerregend. Doch nicht nur Rhythmus ist bei den Mädchen heute gefragt. Sie sollten auch schwindelfrei sein! Beim Fotoshooting der Woche müssen sie von einer fünf Meter hohen Plattform springen – und dabei noch möglichst sexy aussehen. Eine Aufgabe, die Maureen gut meistern sollte.

Ob es die drei Austro-Models in die nächste Runde schaffen, wird sich am Abend zeigen. Gerüchten zufolge sollen gleich zwei Kandidatinnen heute kein Foto bekommen …