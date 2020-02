"Herr der Ringe"-Star ist in Wien unterwegs

Wien. Was für eine Überraschung für den Schuhgeschäftsbesitzer Philipp Holzbauer, als am Freitagnachmittag plötzlich ein Hollywood-Star vor ihm stand. Schauspieler Billy Boyd, der durch seine Rolle als Hobbit "Pippin" in den "Herr der Ringen"-Filmen, weltberühmt wurde, besuchte das Geschäft "Wunderteam Wien" und kaufte gleich "ein cooles Kicker-Modell".

Der Hollywood-Star machte ein Posting, in dem er das Geschäft lobte "Leute, ich habe da ein tolles Geschäft in Wien gefunden, die Fußballschuhe machen, so wie einst, als Österreich noch ein großartiges Team hatte." In seinem Video verwechselte Boyd das "Team aus den 40ern" mit dem Wunderteam aus den 30ern.

"Wie cool ist das denn?! Schauspieler Billy Boyd - weltberühmt durch seine Rolle des Hobbit `Pippin´ in der "Herr der Ringe" Trilogie war soeben bei mir, und hat sich ein cooles Kicker Modell geholt. Als Schotte ist er natürlich fussball-affin, und hat mich nicht nur über die Marke Wunderteam, sondern auch über deren Namensgeber, das österreichische Wunderteam, ausgefragt! Im Gegenzug durfte ich ein paar behind-the-scenes Fragen über Sean Bean und Viggo Mortensen stellen - beides Schauspieler die ich sehr schätze!", schreibt der faszinierte Holzbauer auf Facebook.

Also aufgepasst! In den nächsten Tagen könnte Ihnen ein Hobbit in Wien über dem Weg laufen.