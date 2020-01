Highlights der Ball-Saison

Beschwingt. Bis zum Ball-Highlight der Saison, dem Wiener Opernball am 20. Februar, ist zwar noch etwas Zeit, doch Politik, Wirtschaft und Society sind schon jetzt bereit für den Walzer-Marathon mit über 80 Tanz-Events. Den Auftakt macht wie fast jedes Jahr morgen der Steirerball in der Hofburg, bevor am Samstag die nächsten Trachten-Highlights am Programm stehen. Zeitgleich wird beim NÖ Bauernbundball und beim Tirolerball zünftig gefeiert.

Philharmonikerball: Anna Netrebko & Olga Peretyatko sind Stammgäste

Elitär. Ebenfalls in Tracht wird am 27. Jänner beim Jägerball getanzt. Davor steht am 23. Jänner mit dem Philharmonikerball im Wiener Musikverein der hochkarätigste Ball nach dem Staats-Gewalze in der Oper am Plan.

Jägerball: Marlene Schrammböck und Elisabeth Köstinger

Sebastian Kurz und Freundin Susanne Thier gemeinsam in der Staatsoper

Warm-up für den süßesten Ball des Jahres

Auftakt. Noch bevor die Ballsaison am Freitag startet, lud gestern Ball-Veranstalter Heinz Alphonsus zur Pre-Party für seinen Bonbonball ins Hilton Plaza Hotel. Auf der Gästeliste zum Warm-up für den Ball standen u. a. Ball-Moderator Alfons Haider, Mime Martin Leutgeb & Co.

Heinz Alphonsus mit Alfons Haider

Ballkalender: Walzer-Highlights im Dreivierteltakt

Jänner

10. 1. Steirerball in der Wiener Hofburg

11. 1. NÖ Bauernbundball im Austria Center Vienna

11. 1. Tirolerball im Rathaus

16. 1. Zuckerbäckerball in der Wiener Hofburg

23. 1. Philharmonikerball im Musikverein

27. 1. Jägerball in Hofburg