Hilton feiert wilde Party mit Blogger in Wien

Geheim-Trip. 2007 machte sie den Opernball unsicher – jetzt stürzte sich Paris Hilton (38) ins Wiener Nachtleben. Auf Einladung des Instagram-Influencers Alekssupernova war sie zumindest die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der City. Party in einem Apartment mit Blick auf den Stephansdom. Das zeigte Paris auch in einer ihrer Insta-Storys. Dazu Pizza, Mineralwasser und ein irritierendes Foto: Am linken Arm sieht man eine Infusions-Nadel. Inhalts-Stoffe unbekannt. Aber: In den USA gilt die After-Party-Infusion Hangover Heaven als neuer Trend.

Getarnt mit riesiger Sonnenbrille und Käppi stürzte sie sich dann auch ins Nachtleben. Ihr Wiener Begleiter postet dazu auch Fotos vom Haas-Haus.

Neue Liebe? Die beiden sind schon seit Wochen unzertrennlich. Erst im April besuchte Alekssupernova das It-Girl in Miami. Dutzende Party- und Kuschelfotos inklusive. Schon werden neue Liebesgerüchte laut: Ende 2018 trennte sich Paris ja von ihrem Verlobten Chris Zylka.