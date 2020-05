Hirscher: Barfuß bei Video-Dreh

Auftritt. „Abenteuer kann man auch in Österreich erleben, dafür muss man nicht weit reisen!“ Am Donnerstag startet Ski-Pensionist Marcel Hirscher (30) seine neue ORF-Show Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot (20.15 Uhr, ORF 2), wo er erstmals als Moderator tätig ist. „Meine Rolle dabei ist einfach: Ich will begeistern, und so etwas gelingt nur, wenn ich selbst begeistert bin!“

Videodreh. Bereits am Sonntag war er dafür im Einsatz. Kurzbesuch in Gosau, wo die Austropop-Stars Monika Ballwein und Andie Gabauer einen musikalischen Beitrag für Hirschers Debütsendung aufzeichneten. „Austropop­hits, akustisch, unplugged und in unserer Duo-Version“, so Ballwein.

Barfuß. Hirscher jettet dafür übrigens mit einem Hubschrauber (!) ein. Wohl vom Klettersteig am Donnerkogel, wo er zuvor noch als Adrenalinkick die Himmelsleiter bezwang. Witzig: Beim Selfie mit Gabauer und Ballwein war Hirscher barfuß unterwegs.

