Hitler-Eklat um Rap-Star Sido in Kitzbühel

Schock. Eigentlich sollte er das musikalische Highlight der sonst so stimmigen 29. Weißwurstparty werden, doch Sido brachte die Stimmung mit bedenklichen Aussagen zum Kippen. „Wir brauchen hier jetzt ein bisschen deutsche Gründlichkeit, die uns ein Österreicher mal beigebracht hat“, sagte er und spielte dabei auf die schreckliche Zeit unter Adolf Hitler an. 2.500 Gäste waren fassungslos und quittierten auch Aussagen wie „Ihr seid alle so schickimicki“ mit Buhrufen. Stangl­wirt-Chef Balthasar Hauser distanzierte sich inzwischen von Sidos Aussagen.

Nur Sidos Ehefrau Charlotte Würdig sieht die Situation anders. „Wer Ironie nicht versteht, versteht sie halt nicht. Ich habe nicht einen getroffen, der das anders verstanden hat“, so ihr Statement.

Getuschelt wurde auch, dass unweit des Bühnenaufgangs ein Päckchen mit Marihuana gefunden wurde. Wer das wohl vermisst …

Sido ätzte gegen Gabalier und verjagte Dominic Heinzl

Seit der Auseinandersetzung 2012 sind Dominic Heinzl und Sido keine Freunde mehr.