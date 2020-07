Homestory im Kärntner Schloss: Muchas starten weiter durch

Die Telefone klingeln bei Christian und Ekaterina Mucha ununterbrochen. Interview-Anfragen für TV & Co. sind an der ­Tagesordnung. Für "RTL Exklusiv" öffnen die Muchas heute sogar ihr Schloss Drasing in Kärnten – inkl. Dinner im Schloss Loretto und einer Bootsfahrt mit einem knapp 400.000 Euro teuren Elektroboot. „Natürlich nutzen wir den Hype um Ekaterina, um Werbung für unser schönes Kärnten zu machen“, so die Muchas unisono. Zu sehen ist die Story heute um 17.45 Uhr auf RTL.