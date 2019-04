Gestern Abend sprach Mr. Song Contest Andi Knoll (46) mit Dominic Heinzl in seiner ATV-Sendung Heinzl und die VIPs erstmals offen über seine Homosexualität. Seit bereits 18 Jahren ist der Ö3-Moderator in festen Händen. „Es wissen ja alle, die mich kennen, und alle, die mich nicht kennen – haben es sich vielleicht auch schon mal gedacht. Und wenn wer fragt, sage ich es ja auch“, so Knoll auf Heinzls Frage. Wenn es aber um Details seines Privatlebens geht, hüllt sich der Moderator weiterhin in Schweigen.

Knolls Lebensgefährte kommt aus einer ganz anderen Welt, wie Knoll erklärt. „Meine Arbeit interessiert ihn nicht. Das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Wir teilen zwar unser Leben, aber jeder hat seinen Bereich“, so Knoll. „Wenn ich Kummer in der Arbeit habe oder er, reden wir natürlich schon drüber. Aber ansonsten ist ihm das Showgeschäft Gott sei Dank wurscht. Er hat auch beruflich nichts damit zu tun“, so der smarte Radio-Mann.

Auch ein Grund dafür, dass Knoll zum größten Treff der Gay Community, dem Eurovision Song Contest – heuer in Tel Aviv, Israel – auch wieder alleine hinfährt. „Ich habe mir meinen Beruf ausgesucht und bekomme bezahlt dafür, dass man mich auf der Straße erkennt und ein Selfie will. Meine Familie aber nicht“, grinst Knoll.