Jägerball im Dirndl-Check

Der 98. Jägerball war nicht nur ein voller Erfolg für den Veranstalter „Grünes Kreuz“, sondern auch vor allem für die weiblichen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Society. Nur eine überstrahlte am Ball alle anderen. Staatssekretärin Karoline Edtstadler glänzte in ihrem bodenlangen Dirndl wie keine andere an diesem Abend. Aber auch die Ministerinnen Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck zeigten sich in ihren Trachten ebenfalls sehr stilsicher.

Schaulaufen

Perfekt in Szene gesetzt hatten sich auch Grande Dame Dagmar Koller, Schauspielerin Kristina Sprenger, Verleger-Gattin Ekaterina Mucha sowie Opernball-Chefin Maria Großbauer und Wetter-Lady Christa Kummer.

Kneissl: Dirndl-Recycling am Jägerball

Bei ihrer Hochzeit letzten Sommer strahlte Ministerin Karin Kneissl in einem perlmuttfarbenen Dirndl mit weißer Schürze. Dasselbe trug Kneissl Montag am Jägerball – diesmal kaschiert mit einer blauen Schürze. Genial!

Hochzeit/Jägerball: Das gleiche Dirndl mit anderer Schürze.

Prominente Jägerball-Debütantin

Es war der große Abend von Johanna Mikl-Leitners Tochter Anna, als sie mit Tanzpartner Fabian am Montag den Jägerball eröffnete – was sie auch perfekt schaffte. Gleichzeitig war es für Anna quasi die Generalprobe für die Opernball-Eröffnung, bei der sie ebenfalls debütieren wird.

Freund. Danach gab es für Anna Mikl einen Kuss von ihrem Freund Christopher Schulz. Ihn präsentierte die bildhübsche Anna gestern erstmals in der Öffentlichkeit.

Diashow Stars & Polit-Promis am Jägerball © Andreas Tischler Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Nachaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger, Finanzminister Hartwig Löger, Außenministerin Karin Kneissl, Staatssekretärin Karoline Edtstadler und Tirols LH Günther Platter © Andreas Tischler Kneissl und Köstinger marschierten zur Eröffnung ein © Andreas Tischler LH Johanna Mikl-Leitner mit ihrer Tochter Anna, die am Ball debütierte. © Andreas Tischler Die Tochter von nö. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Anna gemeinsam mit ihrem Freund Christoph. © Andreas Tischler © Andreas Tischler Parteikollegen Löger, Edtstadler und Schramböck stoßen gemeinsam an © Andreas Tischler Nina "Bambi" Bruckner tanzte wieder gemeinsam mit Richard Lugner auf © Andreas Tischler Verleger Christian W. Mucha gemeinsam mit seiner Frau Ekaterina © Andreas Tischler Auch Opernball-Chefin Maria Großbauer ließ sich Event nicht entgehen. © Andreas Tischler ÖVP-Trio: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Tirols LH Günther Platter und Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger © Andreas Tischler Margarete Schramböck mit ihrem Verlobten Marcel © Andreas Tischler Dagmar Koller © Andreas Tischler ORF-Wetterlady Christa Kummer mit ihrem Ehemann Franz Hofbauer © Andreas Tischler Staatssekretärin und EU-Spitzenkandidatin der ÖVP Karoline Edtstadler © Andreas Tischler Berndorf-Intendantin Kristina Sprenger und Ehemann Gerald Gerstbauer © Andreas Tischler Wiens SP-Finanzstadtrat Peter Hanke und Ex-VP-Vizekanzler Josef Pröll © Andreas Tischler "Profil"-Herausgeber Christian Rainer mit seiner Sonja 1 / 17