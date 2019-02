München. Der traditionsreiche Orden der Münchener Faschingsgesellschaft Narrhalla wurde heute Abend in der bayerischen Hauptstadt im Rahmen des Balls "Soiree Münchner Leben" im Deutschen Theater Ballhaus verliehen. Mit tosendem Applaus betritt Gabalier schließlich die Bühne, um den Orden in Empfang zu nehmen. "Musik kann Brücken bauen. Vielen Dank, dass du das über dich ergehen hast lassen", sagt der Veranstaltungs-Moderator und meint damit die Kritik, die Gabalier einstecken musste.

Der Sänger drehte noch eine Ehrenrunde und klatschte mit dem Publikum ab, bevor er auf dem Sessel mitten auf der Bühne Platz nahm. Damit lieferte Gabalier eine große Show mit.

Riesen-Applaus

Peter Kraus stimmt in seiner Laudatio gleich noch ein Lied zur Melodie von "Sugar, Sugar Babies" mit folgendem Text an: "Er hat Muskeln und hat Hirn, und 'ne Tolle auf der Stirn. Er macht Volks Rock'n'Roll und macht damit sie Stadien voll. Dann nimmt Andreas Gabalier auf dem "Thron" auf der Tribüne Platz und bekommt unter Applaus den Karl-Valentins-Orden feierlich überreicht.

Aufreger der Woche. Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier (34) erhielt nun den Karl-­Valentin-Orden. Der Event geriet im Vorfeld zu einem ­wüsten Krieg der Worte – ­Todeswünsche und Nazi-Kommentare inklusive.

Übergabe. Heute um kurz nach 22 Uhr wurde der Orden vom Präsidenten der Faschingsgesellschaft Narrhalla übergeben. Location: das mondäne Deutsche Theater in München im Rahmen der "Soiree Münchner Leben". Laut Eigendefinition der Höhepunkt des bayrischen Faschings.

Aufschrei. Niemals zuvor wurde dem Karl-Valentin-Orden so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie heuer. Seit 1973 wird er vergeben. Unter anderem an Bruno Kreisky, Thomas Gottschalk und Til Schweiger. Und jetzt Andreas Gabalier.

Der Aufschrei war laut: „Es ist nicht hinzunehmen, dass Gabalier mit seinem offenkundigen Spiel mit faschistischen Symbolen, seiner Frauenfeindlichkeit und seiner Homophobie mit dem Namen Karl Valentin in Verbindung gebracht wird“, protestierte der Nachlassverwalter der Familie, Gunter Fette.

"Valentin würde sich im Grab umdrehen", ist TV-Star Ottfried Fischer empört.

Wiener Rapper in YouTube-Video: "Er gherat ersch ..."

Brutal. Extrem-Reaktion: Das Wiener Rap-Duo Kid Pex und Kroko Jack singen in So viel Polizei: "I tät den Andi Gabalier nicht an die Wand stellen lassen, aber samma si ehrlich, eigentlich gherat er ersch …"

"Kein Nährboden". Gabalier selbst konterte den Kritiken bereits in ÖSTERREICH und freut sich über die Auszeichnung. Freitagnacht, im Rahmen seiner Mitternachtseinlage am SemperOpernball in Dresden, nahm er abermals Stellung. Er meinte sich nicht rechtfertigen zu müssen: "Man weiß nicht recht, wie man damit umgehen soll, weil diese Vorwürfe einfach keinen Nährboden haben. Ich bin nicht umsonst so groß geworden, um klein zu denken oder auch darauf jetzt klein zu reagieren."