Jetzt großer Sturm auf coole Masken

Mode. Auch beim Einkaufen kann man stylish aussehen, das zeigen die österreichischen Star-Designer vor. Martina Mueller-Callisti ging am 1. April mit ihren edlen Masken online und in kürzester Zeit waren bereits zwei Modelle ausverkauft. „Wir hatten innerhalb der ersten vier Stunden 300 Bestellungen“, sagt sie im ÖSTERREICH-Talk. Mit solch einem Andrang habe man nicht gerechnet, nun gehe es darum, schnellstmöglich nachzuproduzieren. Auch die Mode-Experten Adi Weiss und Michael Lameraner ließen ihrer Kreativität freien Lauf und designten gemeinsam mit Ärztin Eva Wegrostek witzige Masken mit dem Schriftzug „Kiss me later“ („Küss mich später“).

© Adi Weiss/Instagram

Eva Poleschinski und Niko Niko Design zeigen ihre Haute-Couture-Masken. Leider sind diese noch nicht erhältlich. „Nur für die Kunst“, sagt Niko.

© Eva Poleschinski/Instagram