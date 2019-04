Jetzt live auf oe24.at

Seit 20.15 Uhr können Sie die Miss-Vienna-Wahl live mitverfolgen:

Heute Abend kämpfen eigentlich 12 Kandidatinnen um den Titel "Miss Vienna 2019". Doch die glamouröse Wahl wird von dem nächsten schmutzigen Kapitel im Missen-Krieg zwischen Miss-Austria-Corporation-Boss Jörg Rigger und seinen Lizenznehmern überschattet. In diesem Fall geht es um Agnes Goebel, die Veranstalterin der Miss Wahlen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. So wurde Goebel vorgeworfen, ein Naheverhältnis zur Kandidatin Beatrice Körmer über die gleiche PR-Agentur zu haben und auch die mangelnde Transparenz bei der Jury-Zusammensetzung wurde kritisiert. Goebel weist die Vorwürfe aber entschieden zurück.

© TZOE/Artner Agnes Goebel, die Veranstalterin der Miss Wahlen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

Selbst MAC-Chefin Kerstin Rigger distanziert sich schon im Vorfeld von der heutigen Miss-Wahl. „Es ist nicht normal, dass das so knapp vor der Wahl bekanntgegeben wird. Bisher wurde dass immer in einer Aussendung im Vorfeld gemacht“, so Rigger. Auch unter der Kandidatinnen machten Gerüchte die Runde und sorgten für Verunsicherung. Laut Informationen soll daher letzten Freitag, also weniger als eine Woche vor dem Bewerb, in einer Krisensitzung das Schlimmste verhindert worden sein. Denn gleich vier der Miss-Anwärterinnen drohten aus Protest mit dem Ausstieg. Eine Katastrophe, die mit Mühe verhindert werden konnte. Aber ganz scheinen die Wogen noch nicht geglättet zu sein. Selbst wenige Stunden vor Beginn der Show hieß es von Insidern: Es kann sogar sein, dass sie abgesagt werden muss.

Hier strahlen sie alle gemeinsam in die Kamera, doch hinter den Kulissen soll es ordentlich krachen.

Als Favoritinnen gelten vor allem Peter Westenthalers Tochter Conny und Model Beatrice Körmer.