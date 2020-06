Jubiläum für Miss Vienna

Ein Fotoshooting jagt das andere, dazwischen Tonstudioaufnahmen für ihre neue Single, TV-Drehs und zuletzt auch noch Schauspielunterricht. All dies hält unsere Miss Vienna Beatrice Körmer auf Trab. Dabei immer an ihrer Seite: Unternehmer und große Liebe Heimo Turin, der die Karriere seiner Bea von Beginn an unterstützt hat. Und das ist inzwischen bereits zwei Jahre her.

Jubiläum

Den Jahrestag verbrachte das Society-Paar ausnahmsweise einmal relaxter. Ein Dinner im Liesinger Gourmettempel Der Stasta stand für Beatrice und Heimo auf dem Programm. Als Überraschung gab es zum zweiten Jahrestag einen Mega-Blumenstrauß für die fesche Miss Vienna. Dazu durfte sich die Influencerin und leidenschaftliche Fotografin eine neue Kamera aussuchen. „Endlich kann ich noch schönere Fotos schießen, als mit dem Handy. Ich habe mir die Kamera schon lange gewünscht“, freut sich Körmer im ÖSTERREICH-Talk. Den von Insidern vermuteten Heiratsantrag gab es (noch) nicht. Er könnte aber schon bald folgen …