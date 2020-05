Kanzler-Figaro sagt "Ja"

Liebe. Es ist die erste Promi-Hochzeit in der Corona-Krise, wenn sich am Montag Star-Friseur Josef Winkler und seine Langzeit-Liebe Karin am Standesamt das Ja-Wort geben. Die Trauung wird im kleinsten Kreis stattfinden, auch die Flitterwochen müssen erstmal warten. „Unsere Hochzeits­reise geht vom Standesamt direkt in den Friseursalon, wo ich den restlichen Tag arbeiten werde“, so Winkler im ÖSTERREICH-Talk.

Promi-Aufmarsch. Der ­Figaro, dem auch Kanzler Sebastian Kurz seine Haarpracht anvertraut, will die Hochzeitsfeier nach der Krise nachholen. Ob dann auch der Bundeskanzler mitfeiert, verrät er nicht.