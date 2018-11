Über 1.000 Kommentare gaben seine Fans in kürzester Zeit auf Andreas Gabaliers (33) Ankündigung der Neuauflage seiner Mittelmeer-Kreuzfahrt ab. Die meisten davon wollen mit von der Partie sein, wenn der Volks-Rock’n’Roller von 28. April bis 3. Mai in See sticht, doch es gibt auch eine Kehrseite. Einige haben ein Problem mit „Kreuzschiffen, die die Meere verdrecken“, wie mancher Fan postete.