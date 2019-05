Kardinal Schönborn kommende Woche im Spital

Kardinal Christoph Schönborn (74), römisch-katholischer Erzbischof von Wien, begibt sich kommende Woche in Spitalsbehandlung. Wie er selbst im März bekannt gegeben hat, muss er sich einer Prostatakrebs-Operation unterziehen. Er wird ab Montag rund eine Woche lang im Spital bleiben, und zwar laut Kathpress bei den Barmherzigen Brüdern.

Danach folgen vier bis fünf Wochen Erholung außerhalb Wiens, berichtete "Die Presse" am Freitag. Seine Rückkehr in die Öffentlichkeit ist für Pfingsten geplant. Am Sonntag, dem 9. Juni, will der Kardinal wieder das Pontifikalamt im Stephansdom leiten.

Schönborn hatte sich bei der Bekanntgabe im März zuversichtlich gezeigt. "Das ist nicht von vornherein etwas sehr dramatisches, weil es ein Prostatakrebs ist, und das ist heutzutage Gott sei Dank in den meisten Fällen gut heilbar", sagte er. Über seinen vorübergehenden Rückzug meinte er: "Die Öffentlichkeit wird das gut überleben. Ich hoffe ich tue das auch."