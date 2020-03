Keszler entschuldigt sich für Knackarsch-Sager

Wien. Für seinen Auftritt beim Landesparteitag der Wiener ÖVP kassierte Ex- Life-Ball-Manager Gery Keszler von seinen Facebook-Freunden harte Kritik.

Brisantes Posting. Der 56-Jährige antwortete mit deftigen Worten: "Ich habe Blümel bei seinem Knackarsch lieber als Ludwig bei seinem verschlagenen Schnitzelgesicht." Ludwig habe am Life Ball "alles verraten, wofür die SPÖ steht". Die Echtheit des Postings wurde bestätigt, Keszler löschte es aber später wieder. Früher galt Keszler als treuer Unterstützer der SPÖ, von Häupl und Ludwig, wechselte nun aber offensichtlich die Seiten. Dazu Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda: "Opportunismus, lupenrein, nicht mehr, aber auch nicht weniger."

Keszler hat sich nun auf Facebook für seine Wortwahl entschuldigt. "Spätestens seit Donald Trump wissen wir, dass Twitter, die in der Nacht geschrieben wurden, bei Tageslicht ihre Gültigkeit verloren haben und sogar noch ins Gegenteil gerutscht sind. Nun, mit Postings in Facebook um 2 Uhr Früh, kann das durchaus auch passieren", schreibt der Life-Ball-Chef.

"Ich möchte mich für die unqualifizierten und beleidigenden Sätze bei Michael Ludwig und Gernot Blümel entschuldigen. Das war meine durchaus falsche Reaktion auf die sehr verletzenden Anwürfe der fundamentalistischen Hardliner aus der Homosexuellen Community, die nur glücklich sind, wenn sie in der Opferrolle sein dürfen und deshalb auch keineswegs Veränderung wünschen"

Das Posting im Wortlaut

"ENDLICH AM LAND ALLEINE UND ZEIT ZUM KOPF-AUSLÜFTEN! Spätestens seit Donald Trump wissen wir, dass Twitter, die in der Nacht geschrieben wurden, bei Tageslicht ihre Gültigkeit verloren haben und sogar noch ins Gegenteil gerutscht sind. Nun, mit Postings in facebook um 2 Uhr Früh, kann das durchaus auch passieren. Ich möchte mich keinesfalls vom gesamten Text meines nächtlichen postings auf einem anderen facebook Profil distanzieren, aber ich möchte mich für die unqualifizierten und beleidigenden Sätze bei Michael Ludwig und Gernot Blümel entschuldigen. Das war meine durchaus falsche Reaktion auf die sehr verletzenden Anwürfe der fundamentalistischen Hardliner aus der Homosexuellen Community, die nur glücklich sind, wenn sie in der Opferrolle sein dürfen und deshalb auch keineswegs Veränderung wünschen. Diese Beschimpfung meiner Person hat bei mir eine unkontrollierte Wut ausgelöst, mit dem bekannten Resultat, was mir unendlich leid tut. Ich kann es nachvolziehen, das Moritz Yvon, Obmann von HOSI Wien, meinen Auftritt beim Parteitag der ÖVP als Selbstinszenierung verstanden hat, dem ist aber wirklich nicht so. Ich wollte lediglich eine mir dargebotene ausgetreckte Hand ergreifen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich enttäuscht werde, weil ich ja immer schon als Erster versuchte eine Brücke in unserer Gesellschaft für ein besseres miteinander zu bauen. Manchen möge das naiv erscheinen, aber die vielen Jahre beim Life Ball haben bewiesen, dass man sehr wohl im Dialog mit anderen nie aufgeben darf um Mauern abzubauen.

Ich wurde durch diesen Auftritt auf dem Parteitag auch keineswegs verpflichtet, der Partei beizutreten so wie ich auch keiner anderen Fraktion beigetreten bin oder werde. Hätte ich gewusst, dass die ÖVP Wien am Freitag im Gemeinderat gegen eine Resolution gestimmt hat, dass die Bundesregierung endlich für vollen Schutz vor Diskriminierung sorgen soll, hätte ich, sofern es stimmt, es sehr wohl am Samstag Vormittag in meiner Rede beim Parteitag der ÖVP angesprochen.

Ich bleibe dabei, das Fundamentalismus, egal ob links oder rechts und in welcher Gruppe auch immer, gefährlich ist und ich mich immer dagegen stellen werde."