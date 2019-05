Finale. Am 8. Juni 2019 will Gery Keszler die letzte Life-Ball-Reise antreten. Nach 26 Jahren ist Schluss mit dem pompösen Charity-Event: „Es tut mir im Herzen weh – vor allem zu sehen, dass diese Herzens­angelegenheit auf so viele taube Ohren gestoßen ist“, sagt er im ÖSTERREICH-Interview am Sonntag.

Zu wenig Sponsoren seien einer der Hauptgründe für das abrupte Ende. Der finale Ball soll aber noch einmal alle umhauen. Das Motto des diesjährigen Balls „United in Diversity“ ist vielfältig und bunt – genau wie das Leben. „Es wird natürlich emotional“, verrät Keszler. Theater und Regenbogen sollen den Abend prägen.

Top-Stars. Bei der letzten Edition werden sich Stars wie Conchita, Dita Von Teese oder Amanda Lepore engagieren. Sie alle verhelfen dem Ball seit Jahren ohne Gage zu mehr Glamour. Schauspielerin Katie Holmes wird außerdem Hollywood-Flair auf den Wiener Rathausplatz bringen. Die Modeschau kommt von Missoni. Ab heute gibt es wieder heiß begehrte Tickets für das Highlight.