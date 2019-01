Kitz-VIPs in Flirt- & Feierlaune

Nach dem spannenden Renntag auf der Streif ging es für die VIPs gestern Abend zur legendären Weißwurstparty in Balthasar Hausers Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser. Dort wurde zum bereits 28. Mal feierlich der zünftige Abend am Wurstkessel eröffnet. Stars wie Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier, Kristall-Girls Victoria und Paulina Swarovski durften die ersten Würste aus dem kochenden Wasser ziehen. „Ich wünsche euch allen eine Gaudi“, begrüßte Arnold Schwarzenegger die 2.500 VIP-Gäste und dirigierte die Kapelle. TV-Star Larissa Marolt ließ sich zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal an diesem Wochenende blicken. Die restlichen Tage wollte sie entspannt im Hotel bleiben.

Klemens Hallmann mit seiner Verlobten Barbara Meier.

Victoria und Paulina Swarovski



Party

Auf dem Tanzparkett sammelten sich außerdem Promis wie Top-Model Barbara Meier, Immo-Tycoon Klemens Hallmann, Venusfalle Sonja Kirchberger, Schauspieler Tobias Moretti. DJ Ötzi oder TV-Beauty Silvia Schneider, die auf Einladung eines Auftraggebers beim Hahnenkammrennen zu Gast war. Auffällig war, dass man die hübsche Blondine kaum gemeinsam mit ihrem Freund Andreas Gabalier sah: „Wir sind beide zum Arbeiten hier und unsere Terminkalender lassen sich nur schwer vereinen. Ich bin eigentlich auch nicht so eine Partymaus“, erklärte Schneider im ÖSTERREICH-Talk. Die restlichen Promis zeigten sich hingegen feierfreudig.

Silvia Schneider, Andreas Gabalier und ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Arnie hat die Kapelle im Griff.



Schunkel-Stimmung bei Rosi

Rosi Schipflinger ist nicht nur die Wirtin der Herzen, sondern auch die Wirtin der Stars. Das bewies sie gestern Abend erneut eindrucksvoll bei der A1 Kitz Night in der Sonnbergstuben, wo sich neben ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner, Ex-Skifahrer Rainer Schönfelder, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Unternehmerin Elisabeth Gürtler, Ex-Skiprofi Nicole Hosp, ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel auf Einladung der A1-Chefs Marcus Grausam und Thomas Arnoldner einfanden.

Spaßig. Nicht nur die kulinarischen Highlights hielten die Gäste bei Laune, auch Rosi Schipflinger selbst unterhielt wie gewohnt – mit ihrer Gitarre und Tiroler-Liedern. Da mussten die Promis ebenfalls mitschunkeln. Auch Arnold Schwarzenegger stattet Rosi Schipflinger regelmäßig Besuche ab. Er fährt vor allem auf ihre köstlichen Schnitzel ab.

Rosi Schipflinger hielt alle bei Laune - auch Wolfgang Fellner und Johanna Mikl-Leitner.

Superstar Seal adelt WWP-Gala

Was am Hahnenkamm-Wochenende Rang und Namen hat, findet sich heute Abend im großen VIP-Zelt im Zielgelände der Streif ein. Dort lädt WWP-Chef Harti Weirather zum alljährlichen Event-Highlight – der elitären KitzRaceNight. Neben einem Gourmet-Dinner steht als Höhepunkt der Gala kein Geringerer als Chart-Star Seal am Programm. Der Ex-Mann von Heidi Klum soll seine größten Hits (Crazy, Amazing) zum Besten geben.

Verona Pooth hatte nicht nur den Durchblick, sondern ließ im Stanglwirt auch tief blicken.