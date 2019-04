Klags-Flut nach Streit um Miss Vienna

Wer ist dieser Heimo Turin, fragen sich seit Donnerstag viele: Der Unternehmer und Freund der neuen Miss Vienna Beatrice Körmer ist ins Visier von Vorwürfen geraten. „Wir haben Hinweise, dass Geld geflossen ist an Leute, die mitgemacht haben und auch Jurymitglieder“, erklärt Nadja Odrusik, Sprecherin von Miss-Austria-Chef Jörg Rigger, auf oe24.TV. Dem werden jetzt Juristen nachgehen – findet sich ein Beweis, dann wird Körmer der Titel aberkannt.

Drohungen: Miss Vienna hat jetzt einen Bodyguard

Für die 23-Jährige ist ihr Lebenstraum über Nacht zum Albtraum mutiert. „Wir werden bedroht. Beatrice ist das Opfer!“, so ihr Freund Heimo Turin zu ÖSTERREICH. Er hat seiner Liebsten jetzt einen Bodyguard zur Seite gestellt. „Es ist das erste Mal, dass es gegen mich so einen Gegenwind gibt“, klagt sie auf oe24.TV an der Seite von Misswahl-Organisatorin Agnes Goebel, die alle Vorwürfe zurückweist.

Heimo Turin, früherer Macher der legendären Ulmer-Hütte am Arlberg, platzte am Samstag der Kragen. Er beorderte drei Anwälte in sein 300-Quadratmeter-Penthouse im ersten Wiener Gemeindebezirk: „Ich werde klagen“, lässt er ÖSTERREICH wissen. „Wenn jemand behauptet, dass es in irgendeiner Form Zuwendungen von mir an diese Leute gegeben hat, ist das eine Verleumdung!“ Von der Miss Austria Corporation und deren Chef Jörg Rigger fordert er die Namen derjenigen, die ihn angeschwärzt haben sollen. „Ich werde sie am Montag klagen!“

Miss-Verhältnisse um die schönste Frau Österreichs

Ex-Missen blutet bei dem ganzen Wirbel das Herz. Ein veritabler Image-Schaden ist nicht mehr abzuwenden. Denn: Der Eklat um die Miss-Vienna-Wahl ist der dritte Skandal, seitdem Jörg Rigger die Lizenz Silvia Schachermeyer abgekauft hat. Zuerst wurde der amtierenden Miss Austria der Titel aberkannt, dann um die Miss OÖ vor Gericht gestritten – und jetzt Schiebungs-Vorwürfe.

Dabei geht es doch am Ende nur um ein Glitzerkrönchen, und nicht um den Weltfrieden. (bad)

Millionärs-Freund der Miss Austria, Heimo Turin: "Das ist eine üble Hetzkampagne"

Heimo Turin nahm gegenüber ÖSTERREICH schriftlich Stellung zu den Vorwürfen:

Über Bestechung: „Ausdrücklich festhalten möchte ich, dass ich zu keinem Zeitpunkt etwas mit der Zusammensetzung der Jury zu tun hatte. Ich habe zu keinem Zeitpunkt ein Jurymitglied beeinflusst, bestochen oder sonst dergleichen. Jegliche Behauptung in diesem Zusammenhang klage ich sofort. Wenn jemand behauptet, dass es in irgendeiner Form Zuwendungen von mir an diese Leute gegeben hat, ist das eine Verleumdung. Das ist eine Hetzkampagne übelster Sorte!“

Über Freundin Beatrice: „Beatrice mit ihren 182 cm Größe und perfekten Modelmaßen hat von Anfang an zu den Top-Favoriten für die Miss-Vienna-Wahl gezählt. Wir wurden natürlich von vielen Freunden und Bekannten immer wieder auf die Wahl angesprochen. Und ja, dazu stehe ich, dass ich zu meiner Freundin stehe, dass ich stolz bin auf sie und dass ich an sie glaube, dass sie alle Chancen hat, diese Wahl gewinnen zu können. Ich bin ihr Lebensgefährte und zukünftiger Mann. Ich denke, das kann man mir nicht verübeln, dass ich ihr größter Fan bin. Für mich ist sie meine Miss World.“

Über Freundschaft zu Agnes Goebel: „Natürlich ist Frau Agnes Goebel uns bei dem einen oder anderen Event im Wiener High-Society-Leben mal begegnet, das lässt sich in Wien nicht vermeiden, aber das ergibt kein Naheverhältnis!“

Miss Vienna Beatrice Körmer fühlt sich bedroht: "Vorwürfe machen mich betroffen"

ÖSTERREICH: Beatrice, wie war der erste Tag als neue Miss Vienna?

Beatrice Körmer: Auf jeden Fall anders als sonst. Ich habe mir meinen Kindheitstraum erfüllt, wollte schon immer Miss Vienna, oder generell Miss, werden. Das habe ich mir erfüllt, das habe ich geschafft und darauf bin ich sehr stolz. Leider konnte ich das gestern nicht so genießen.

ÖSTERREICH: Wie geht es dir, wenn du die Vorwürfe hörst?

Körmer: Ich bin betroffen, dass solche Vorwürfe überhaupt im Raum stehen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist das erste Mal, dass es gegen mich so einen Gegenwind gibt, das bin ich nicht gewohnt.

ÖSTERREICH: Es könnte sein, dass der Titel aberkannt wird.

Körmer: Ich bin froh, dass das jetzt von der Miss Aus­tria Corporation geprüft wird. Die Agnes hat nichts zu verstecken, die werden das so aufdecken. Wir haben da ­alle nichts zu befürchten.