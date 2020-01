Klum feuert Conchita

Streit. Es war eine Sen­sationsmeldung, als bekannt wurde, dass Musiker Tom Neuwirth alias Conchita Wurst (31) als ­Juror am Pult der neuen ProSieben-Sendung Queen of Drags Platz nehmen würde. Doch die Freude über den Mega-Deal scheint nur von kurzer Dauer zu sein, denn wie die Bild-Zeitung berichtet, plant Chefin Heidi Klum (46), Wurst loszuwerden und gegen jemand anderen zu ersetzen.

Der Grund: Die erste Staffel floppte im Vergleich zu Heidis Topmodel-Show und nun suche sie einen Sündenbock dafür. Laut deutschen Medien sei die Model-Mama unzufrieden mit Wursts Performance.

Unbeliebt. Mit Conchitas Rauswurf, so ist aus Produktionskreisen zu hören, wolle Klum wohl auch davon ablenken, dass das Konzept der Show mit ihr als Moderatorin nicht richtig aufgegangen sei. Von Anfang an wurde Heidi Klum in der LGBTQ-Community nicht akzeptiert und für die Sendung scharf kritisiert. „Sie hat wahrscheinlich gedacht, das Phänomen Drag ist einfach schwuler Karneval.“ Man wolle die Sendung aber dennoch erst nach der zweiten Staffel ganz einstellen, um dem Klum-Imperium nicht zu schaden.