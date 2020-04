Kneissls Ehemann: 'Habe meine Frau nicht geschlagen'

Wie oe24 berichtete, kam es Ende März zu einem Polizeieinsatz bei Karin Kneissl und ihrem Ehemann Wolfgang Meilinger. Die Ex-Außenministerin zeigte ihren Ehemann an, nachdem er sie zweimal ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Polizei verhängte daraufhin ein Betretungsverbot.

Nun meldet sich der Beschuldigte selbst zu Wort und bestreitet die Vorwürfe: Er habe seine Frau nicht verletzt, so Meilinger. Vielmehr habe er sich nur vor ihren Wutattacken schützen wollen. Wolfgang Meilinger bestätigt, was auch Karin Kneissl den Beamten erzählte: Das Ehepaar geriet in einen Streit um einen Hund, den das Paar erst kürzlich angeschafft hatte. Der Boxerrüde „Niklas“, den der Unternehmer als „seinen Hund“ betrachtete, habe Kneissls Hunde angefallen. Die Ex-Politikerin wurde daraufhin wütend und trommelte mit den Fäusten auf Meilinger ein.

"War nicht in der Lage, sie zu beruhigen"

„Ich war nicht in der Lage, meine Frau zu beruhigen,“ stellt Meilinger klar. Daher habe er sie weggestoßen, um sich zu schützen. Ganz wichtig ist ihm die Feststellung, dass Karin Kneissl dabei aber nicht verletzt worden ist. Dies könne auch von den einschreitenden Polizisten bestätigt werden.