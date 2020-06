Konzert-Comeback für Gabalier

Dienstagabend postete Andreas Gabalier ein Foto von seinem ausverkauften Stadion-Konzert in Hamburg, schrieb wehmütig dazu: „Auf dass alles wieder so wird, wie es einmal war!“ Jetzt wurde er erhört: Nach langem Zittern wegen der Corona-Verbote konnte er endlich neue Konzert-Termine verkünden: Am 20. und 21. August 2021 rockt Gabalier das Tennisstadion in Kitzbühel. Dazu gibt’s als Warm-up schon am 24. Juli 2021 ein Open Air in Bern.

Nur das große Fan-Festival in München für bis zu 170.000 Fans ist weiter in Schwebe, wird aber wohl auch im August 2021 über die Bühne gehen.

Neue Hits

Für das Live-Comeback werkt Gabalier auch an neuen Songs. Nach dem Corona-Hit Neuer Wind hat er im Grazer Heimstudio bereits jede Menge Demos aufgenommen. Die neue CD könnte schon im Herbst kommen.