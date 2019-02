Lauda: Video zum 70. Geburtstag

Dreimal ist er als Weltmeister am Ende der Rennserie auf dem ­Podest gestanden, einmal hätte er diese fast gar nicht mehr beenden können. Der 1. August 1976 bleibt allen Fans von Rennfahrer-Legende Niki Lauda (69) als schwarzer Tag in Erinnerung. Damals hätte er seinen schweren Crash mit dem Leben bezahlt. 42 Jahre später überlebte er vergangenes Jahr auch noch eine Lungentransplantation. Niki ist ein wahrer Kämpfer und nun endlich, nachdem er auch noch wegen einer Grippe im AKH war, wieder auf dem Weg der Besserung.

Birgit Lauda: "Unfassbar lässiges Video"

Jubiläum. Am 22. Februar wird die Formel-1-­Legende 70 Jahre alt. „Feier ist allerdings keine große geplant. Das wäre eher ungünstig“, verrät Gattin Birgit Lauda gegenüber ÖSTERREICH. Vermutlich, um Niki nach seiner langen Krankheitsgeschichte nicht gleich wieder zu überfordern. An seinem Geburtstag werden Freunde und Verwandte aber dennoch gratulieren – via Bewegtbild! „Wir machen ein unfassbar lässiges ­Video, wo alle Freunde, Wegbegleiter und Kollegen zum Geburtstag gratulieren“, sagt Birgit.

Comeback

Laudas großer Wunsch wäre es beim Formel-1-Saisonauftakt in Australien wieder live dabei zu sein. Bleibt ihm nur zu wünschen, dass dieser Traum als Geburtstagsgeschenk auch in Erfüllung geht.