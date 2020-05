Liebe und Distanz am Muttertag

Feier. Diesen Muttertag werden wir nie vergessen. Entweder weil wir in den Corona-Zeiten endlich wieder mit der Mama kuscheln durften. Oder weil, so wie bei Nicole Kidman, aufgrund der Distanz-Auflagen ein Besuch verboten war. „Ich würde mir nichts mehr wünschen, als Mum zu drücken, aber sie ist in Australien und ich darf aus den USA nicht raus“, klagte sie auf Instagram ihr Leid. Kuschelfoto aus dem Vorjahr inklusive. Auch Heidi Klum oder Gwyneth Palt­row mussten auf alte Fotos zurückgreifen.

Kuscheln. Besser erging es Chris Hemsworth, der sich für Mama Leonie fein rausputze, und vielen Austro-Stars: Diana Langes-Swarovski busselte beide Kinder Joaquin und Maria gleichzeitig ab, Fadi Merza brachte Blumen und Bierpartei-Chef Marco Popo ein Muttertags-Bier.

So grüßt Gabalier alle Mütter zum Muttertag

Zum Ehrentag der Mütter zeigt sich Andreas Gabalier von seiner süßen Seite und postet einen Gruß: "Allen Mamas da draußen Alles Liebe zum Muttertag", schreibt er auf Facebook. Das Selfie des Volks Rock'n'Roller zeigt ihn vor einem See. Er hat sich auch die Mühe gemacht um Blumen für seine Mutter und für alle "Mamas da draußen" zu pflücken.

Seine Mutter ist auf dem Foto allerdings nicht zu sehen. Wo er den Muttertag verbrachte ist nicht bekannt. Im Hintergrund ist jedenfalls ein See zu sehen. Andreas trägt ein schwarzes Hemd und eine Sonnebrille. Mit einem Lächeln hält er den kleinen Blumenstrauß in die Kamera. Sein Bild kommt gut an. Auf Facebook gibt es zahlreiche Reaktionen und Kommentare vor allem von seinen weiblichen Fans dazu.

Es gab einen regelrechten "Flower Rain". Viele User bedanken sich bei Andreas Gabalier und schicken im Blumen-Fotos in den Kommentare. Aus Österreich, Deutschland und Holland grüßen die Menschen den Musiker: "Ach wie lieb von Dir lieber Andi! Danke Dir! Und auch lieben Gruß an deine Liebe Mama und bleib alle gesund!", schreibt eine Userin. "Mai! Voi liab! Danke! Deiner Mama auch alles Gute1 Gesund bleiben und weiterhin glücklich und stolz sein! auf so einen Buam!", schreibt eine andere.