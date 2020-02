Liebt Ex-Miss den Sohn von Didi Mateschitz?

Am Donnerstag berichtete ÖSTERREICH über die Trennung von Model und Ex-Miss Patricia Kaiser (35) und ihrem Mann Daniel Wolf (34). Schon seit einem Jahr gab es keine gemeinsamen Auftritte mehr in der Öffentlichkeit und ihren Nachnamen hat sie in den sozialen Netzwerken von „Wolf“ längst wieder auf Kaiser geändert.

Der Neue

In Kitzbühel war Kaiser im Rahmen des Hahnenkammrennens ebenfalls zu Gast – aber nicht wie zuerst vermutet nur mit Freunden und Geschäftspartnern.

An ihrer Seite war gleich bei mehreren Veranstaltungen Dietrich Mateschitz’ Sohn Mark zu sehen. Die beiden vermieden es tunlichst gemeinsam fotografiert zu werden, sollen aber laut Insidern seit Kurzem zusammen sein. Beim Super-G-Rennen und im VIP-Club machten sie es sich aber Seite an Seite bequem. Offiziell kommentiert hat Kaiser bis jetzt aber weder ihre Trennung