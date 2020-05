Lili Paul: Neuer Job bei Bohlen

Erfolg. Kristall-Erbin Victoria Swarovski (26) hat es vorgemacht: 2016 holte sie sich den Sieg bei Let’s Dance, danach nahm sie in der Jury von Supertalent Platz und nun moderiert sie sogar die Tanz-Show, bei der sie einst siegte. So ähnlich könnte es nun auch für die diesjährige Let’s Dance-Siegerin Lili Paul-Roncalli (22) ablaufen. Die schöne Artistin hat laut ihres Managements gerade ein wichtiges Casting und Probeaufnahmen. Insidern zufolge soll es sich dabei um einen Jury-Posten beim RTL-Supertalent handeln. Somit würde sie in die Fußstapfen von Swarovski treten und ebenso eine große TV-Karriere an der Seite von Dieter Bohlen starten. Als Artistin hat sie außerdem Erfahrung und könnte die Talente als Profi bewerten. In jedem Fall wolle RTL weiterhin mit der Österreicherin arbeiten, auch für andere Shows käme sie infrage.

Aufschwung. Nicht nur im TV soll Lili derzeit sehr gefragt sein, angeblich soll sie demnächst auch als neue Kristall-Botschafterin für Swarovski fungieren. Einer internationalen Karriere steht somit nichts mehr im Wege.